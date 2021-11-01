تِرِك لـ(السُّوداني): أنا أُوَيِّد قرارات البُرهان





كَشف رئيس المَجلس الأعلى لنَظارات البِجا والعُموديات المُستقلة، محمد محمد الأمين تِرِك عن إكتمال عملية إزالة المتاريس وفتح الطُّرق والموانئ والسِّكك الحديدية والمنطقة الحُرّة بكافة محليات الولاية صباح اليوم الاثنين وإمهال الحكومة الجديدة شهراً لتنفيذ مَطالبهم.

وقال تِرِك في تصريح خاص لـ(السُّوداني) إن قرارات الحكومة الأخيرة نفّذت جزءاً من مطالبنا أبرزها حل الحكومة المدنية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين.

وكشف تِرِك عن تأيِّيده لقرارات البُرهان الأخيرة، ونوّه إلى أن فترة الإغلاق للولاية لأكثر من 40 يوماً تضرّر منها الشعب السُّوداني مما جعل المجلس يتخذ قراراً للفتح لوقف الضرر على المواطن والشركات واعطاء الحكومة فترة لترتيب أوضاعها.

الخُرطوم: اليسع أحمد

صحيفة السوداني