الدولار والعُملات الأجنبية تنخفض أمام الجنيه السوداني في السوق الموازي





تراجعت أسعار العُملات الأجنبية أمام الجنيه بالسوق الموازي يوم الإثنين تزامناً مع نقص الطلب وضعف الأنشطة التجارية خلال الأيام الماضية، فضلاً عن ضعف حركة العمل في المصارف.

وقال متعاملون لـ(السوداني)، إن سعر البيع للدولار سجّل 440 جنيهاً مقارنة بـ442 جنيهاً الأيام الماضية.

وسجل سعر البيع للريال السعودي 119 جنيهاً والشراء 118، وسجل سعر البيع للدرهم الإماراتي ١١٢ جنيهاً والشراء ١٢٠ جنيهاً.

وأعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الإثنين 2 نوفمبر 2021 م، وجاء السعر 438.96700 جنيه للدولار وهو بحسب رصد كوش نيوز مثل سعر يوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 الذي بلغ 438.96700 جنيه

وعزا متعاملون بحسب صحيفة السوداني, انخفاض أسعار العُملات لتراجع حركة الاستيراد, إلى جانب توقُّف حركة التحويلات من قبل تجار العُملات خاصةً السعودية وبعض دول الخليج.

الخرطوم (كوش نيوز)