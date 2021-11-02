اقتصاد وأعمال
تواصل حصاد السمسم بالقضارف بشرقي السودان وبدء التسويق الاسبوع المقبل
استقبلت اسواق محاصيل ولاية القضارف خلال اليوميين الماضيين اكثر من 40 الف جوال من محصول الذرة في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات حصاد محصول السمسم .
واعلن الاستاذ مصطفي احمد الحسين مدير عام اسواق المحاصيل بالولاية في تصريح “لسونا” عن افتتاح الموسم التسويقي لمحصول السمسم 2021-2022 مطلع الاسبوع القادم والبدء في عمليات التسويق والمزاد العلني بالاسواق السودانية والبيوتات التجارية والتجار توطئة لدخول عدد من الشركات في عمليات المزاد .
واكد اكتمال كافة الترتيبات الادارية والفنية ومعايرة الموازين الرقمية لعمليات المزاد.
وتشير “وكالة السودان للأنباء ” الى ان مزاد العام الماضي بدا بسعر 14 الف جنيه لقنطار السمسم مقارنة ب 25 الف جنيه سعر قنطار اليوم .
الخرطوم (كوش نيوز)