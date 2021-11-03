تكليف أزهري إدريس مديرا عاما لوزارة المالية في السودان





تم تكليف ازهري إدريس مديراً عاماً لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لتسيير الأعمال إلى حين تعيين وكيل الوزارة.

وبحسب وكالة السودان للأنباء عقد المدير العام المكلف لوزارة المالية اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات بالوزارة لوضع خطة لتسيير الأعمال والوفاء بالتعهدات والالتزامات القائمة بجانب الاطمئنان على صرف مرتبات العاملين بالدولة بالمركز والولايات.

ومن جانبهم باشر العاملون بالوزارة أعمالهم حيث بدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر اكتوبر بالمركز والولايات، وتغذيه حسابات المرتبات وتحويل مرتبات العاملين بالولايات.

ومنذ الأمس بدأ العاملون بالدولة بالمركز والولايات صرف مرتباتهم عبر البنوك والتي باشر معظمها العمل الى جانب بطاقات الصراف الآلي وتطبيقات الجوال وخدمة بنكك وفوري واوكاش وغيرها من تطبيقات البنوك المحلية.

الخرطوم (كوش نيوز)