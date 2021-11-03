والي الخرطوم المكلف ينهي تكليف عدد من المديرين العامين بالولاية





أصدر الأستاذ أحمد عثمان حمزة، الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم والي الولاية المكلف، قراراً بإعفاء عدد من المديرين العامين بعدد من الوزارات والهيئات والشركات بولاية الخرطوم.

حيث شمل القرار إنهاء تكليف كل من:

د. محجوب تاج السر منوفلي من منصب المدير العام لوزارة الصحة ويوسف حمد يوسف من منصب المدير لوزارة الثقافة والإعلام وعبد المجيد محمد أحمد من منصب المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة ويوسف حميدة أحمد عبد الرازق من منصب المدير العام لوزارة البنى التحتية والمواصلات ومحمد المثنى حسن مصطفى من منصب مدير هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه ومهند محمد حامد من منصب مدير هيئة التأمين الصحي و عبد الرحيم محمد الحسن محمد خير من منصب المدير العام لهيئة الصرف الصحي و خليفة عمر حمزة من منصب المدير العام لشركة الخرطوم للأمن الغذائي و محمد ضياء الدين محمد عبد الرحيم من منصب المدير العام لشركة موصلات ولاية الخرطوم وعبد المتعال محمد فضل الله من منصب المدير التنفيذي لمكتب والي ولاية الخرطوم.

كما شمل القرار حل مجلس إدارة شركة الخرطوم للأمن الغذائي.

الخرطوم 3-11-2021 (سونا)