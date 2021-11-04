البرهان يتلقى إتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة تناول تطورات الأوضاع في السودان





تلقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة يوم الخميس إتصال هاتفي من السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة تناول تطورات الأوضاع في السودان، حيث أمن الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الإنتقال الديمقراطي وإكمال هياكل الحكم وسرعة تشكيل الحكومة المدنية.

وتعهد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال الإتصال الهاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة بالمحافظة على سلمية وحتمية التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الإنتقال بما يحفظ أمن البلاد ومكتسبات الثورة والوصول إلى حكومة مدنية منتخبة.

الخرطوم 4-11-2021 (سونا)