الاتفاق على عودة حمدوك لرئاسة الوزراء في السودان ورفع حالة الطوارئ





ذكرت وكالة رويترز، نقلا عن مبعوث السودان بالأمم المتحدة، أن محادثات اليوم أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق مبدئي بين الجيش ورئيس الوزراء المعزول، عبد الله حمدوك، لإجراء مزيد من المحادثات.

وأضافت نقلا عن مبعوث السودان بالأمم المتحدة، أن “الخطوط العريضة للاتفاق المحتمل تشمل عودة رئيس الوزراء حمدوك وإطلاق سراح المعتقلين وحكومة تكنوقراط وإدخال تعديلات على الدستور ورفع حالة الطوارئ”.

وكان البرهان أعلن منذ أيام، عزل الحكومة ومجلس السيادة السوداني، وإعلان حالة الطوارئ، وإلغاء بعض البنود على الوثيقة الدستورية.

وكالات: