الصين ترفض تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية السودانية





أجرى مبعوث الحكومة الصينية الخاص لقضية الشرق الأوسط تشاي جيون مكالمة هاتفية مع وكيل وزارة الخارجية السودانية علي الصادق علي يوم 4 نوفمبر عام 2021.

قام علي الصادق علي بتسليط الضوء على آخر تطورات الأوضاع في السودان للمبعوث الخاص تشاي جيون، وأعرب عن الشكر للجانب الصيني على دعمه الثمين لعملية الانتقال السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان، ويأمل من الجانب الصيني مواصلة لعب الدور الإيجابي في مسألة السودان. كما أكد علي الصادق علي مجددا على اهتمام السودان البالغ بتطوير العلاقات مع الصين وحرصه على مواصلة تكثيف التواصل والتنسيق مع الجانب الصيني للدفع بتحقيق تطور جديد للعلاقات بين البلدين.

من جانبه، قال تشاي جيون إن الجانب الصيني يتابع آخر تطورات الأوضاع في السودان، ويأمل في أن يحافظ السودان على السلام والاستقرار، مستعدا للبقاء على التواصل والتنسيق مع الجانب السوداني ولعب الدور الإيجابي في دفع عملية الانتقال السياسي في السودان. إن الجانب الصيني يرفض تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية السودانية، ويثق بأن الشعب السوداني له الحكمة والقدرة على معالجة شؤونه الداخلية وإيجاد حل ملائم لمشاكله. ويدعو الجانب الصيني إلى حل المشاكل عبر الحوار والتشاور، ويدعم الأطراف السودانية المعنية لتغليب المصلحة الأساسية للشعب السوداني وإجراء حوار على نحو معمق وطي خلافات الماضي وبلورة توافقات في إطار “الإعلان الدستوري” و”اتفاق جوبا للسلام”، بما يرسي أساسا متينا ويهيئ ظروفا مواتية لدفع عملية الانتقال السياسي في المرحلة القادمة. كما يحث الجانب الصيني المجتمع الدولي على ضخ مزيد من “الطاقات الإيجابية” لدعم الانتقال السياسي في السودان، ودعم عملية الانتقال السياسي “التي يملكها ويقودها الشعب السوداني”، ودعم الأطراف السودانية لتعزيز الوحدة وتسوية الخلافات عبر الحوار، ومساعدة السودان على الخروج من مأزق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إليه.

وأكد تشاي جيون بحسب صفحة السفارة الصينية بالسودان أن الصين والسودان صديقان عزيزان وشريكان وثيقان وأخوان حميمان يتبادلان الفهم ويتعاملان مع بعضهما البعض على قدم المساواة. منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 62 سنة، ظلت العلاقات الثنائية تتطور على نحو سليم ومستقر. إن الجانب الصيني على استعداد للعمل سويا مع الجانب السوداني على مواصلة تعميق التواصل والتعاون بين البلدين في كافة المجالات وفتح آفاق جديدة لتطور العلاقات الثنائية.

الخرطوم (كوش نيوز)