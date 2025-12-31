والي سنار يبحث مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تعزيز خدمات المياه وتدشين محطات بالطاقة الشمسية

​التقى والي سنار الثلاثاء، وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) برئاسة الأستاذ عبد المنعم مصطفى الباهي، وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير الخدمات التنموية بالولاية، وذلك بحضور مفوض العون الإنساني بالولاية الأستاذ محمد عبد الفتاح بادي، والمدير التنفيذي لمحلية سنجة الأستاذ ناصر عبد الله ناصر.

و​أثنى والي سنار على التدخلات النوعية التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لا سيما في قطاع المياه، مشيراً إلى أثرها الملموس في سد فجوة العطش وتوفير الإمداد المائي المستقر لعدد من أحياء مدينة سنجة والمناطق المجاورة.

​من جانبه، أشاد المدير التنفيذي لمحلية سنجة، بالدور التنسيقي الفاعل لمفوضية العون الإنساني في توجيه دعم المنظمات الدولية نحو المشروعات التنموية ذات الأولوية، خاصة في مجال المياه الذي يمس حياة المواطن بشكل مباشر.

و​كشف مفوض العون الإنساني بولاية سنار، محمد عبد الفتاح بادي، عن إنجاز حزمة من المشروعات الحيوية بدعم من (UNDP)، شملت تشغيل 4 آبار ارتوازية بنظام الطاقة الشمسية لضمان استمرارية الخدمة وتقليل التكلفة.

مشيرا إلى تركيب ​محطة صهريج سنجة وتركيب منظومتين متكاملتين للطاقة الشمسية، إضافة إلى ​محطة جلقني بمحلية أبوحجار والتي تم تركيب منظومتين للطاقة الشمسية بها، هذا فضلا عن ​محطتي مربع (150) بسنجة بتشغيل كامل بالطاقة البديلة، و محطة حي السلام سنجة بتشغيل كامل بالطاقة البديلة.

​وأكد بادي أن هذه الخطوات تمت بالتنسيق التام مع قطاع المياه بالولاية لضمان المعايير الفنية والجودة.