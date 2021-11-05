مصادر”: البرهان أكد لوزير الخارجية الامريكي العمل على تشكيل حكومة مدنية في السودان “بحمدوك أو بدونه”





قالت مصادر دبلوماسية سودانية لـ”الشرق”، الخميس، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، شدد في اتصال هاتفي مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على “ضرورة تشكيل حكومة مدنية” في السودان.

وبحسب المصادر، فقد أكد البرهان لوزير الخارجية الأميركي، العمل على تشكيل حكومة مدنية “بحمدوك أو بدونه”.

وأضافت المصادر أن وزير الخارجية الأميركي، جدد في الاتصال الهاتفي، موقف بلاده، في “الوقوف مع الشعب السوداني من أجل تحقيق تطلعاته”.

قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تعهد خلال الاتصال بـ”الالتزام والمحافظة على سلاسة التحول الديمقراطي، وإكمال مسيرة الانتقال، والحفاظ على أمن البلاد ومكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، وصولاً إلى حكومة مدنية منتخبة”، حسبما ورد في بيان عن مجلس السيادة الانتقالي.

الخرطوم/ دبي-

الشرق

وكالات