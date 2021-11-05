صحيفة السوداني الدولية تكشف عن أسماء مرشحي رئيس مجلس الوزراء





كشفت صحيفة السوداني الدولية عن اعتماد القائد العام للقوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان ترشيحات مجلس السيادة الجديد.

وتوقّعت الصحيفة الإعلان عن الترشيحات في الساعات المقبلة.

وأشارت إلى أنّ مجلس السيادة الجديد يتكوّن من 5 أشخاص من المكوّن العسكري و8 ممثلين لأقاليم السودان، فضلاً عن شخصية نسائية.

وأوضحت الصحيفة أنّ هناك 3 مرشحين لرئاسة مجلس الوزراء في حالة عدم وصول المشاورات والوساطات الإقليمية والدولية إلى اتّفاقٍ مع عبد الله حمدوك.

وتشمل قائمة المرشحين لرئاسة مجلس الوزراء عمر دهب ومدير جامعة إفريقيا العالمية هنود أبيا، مضوي إبراهيم، والوليد مادبو.

الخرطوم: باج نيوز