استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم





حافظ الجنيه السوداني على مكاسبه الأخيرة، حيث استقرّت أسعار صرف العملات الأجنبية بصورةٍ جماعية خلال منتصف تعاملات أمس الخميس في السوق الموازي وسط الخرطوم فيما تقدّم البنوك أسعار صرف أعلى من السوق الأسود.

وقالت صحيفة الصيحة الصادرة، الجمعة، أنّه جرى تداول أسعار الدولار الأمريكي في السوق الأسود عند مبلغ 440 جنيهًا في المتوسط، وحدّد البنك المركزي سعر الدولار التأشيري بمبلغ 438 جنيهًا.

وأشارت إلى أنّ أعلى سعر صرف العملة للعملة الأمريكية بلغ لدى البنوك 448 جنيهًا، وأدّنى سعر له 338 جنيهًا.

الخرطوم: باج نيوز