جامعة الخرطوم تعلن تعليق الدراسة بجميع الكليات إلى أجل غير مسمى





بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة الخرطوم

بيان حول اجتماع مجلس العمداء الطارئ

عقد مجلس عمداء جامعة الخرطوم اجتماعاً طارئاً بكامل عضويته صباح اليوم السبت 6 نوفمبر 2021م لمناقشة الاعتداءات التي تعرضت لها الجامعة وطلاب داخليات مجمع الوسط، وطالبات داخليات البركس عقب الانقلاب على الحكومة الانتقالية يوم الاثنين 25 أكتوبر الماضي.

– أمن الاجتماع على ما جاء في بيان إدارة الجامعة الصادر يوم 26 أكتوبر 2021م، من إدانة للانقلاب العسكري على الحكومة الانتقالية، وما تبعه من الاعتداء على الأساتذة والطلاب والطالبات واقتحام داخلية الوسط بواسطة رتل من العناصر التي ترتدي الزي العسكري، وإدانة التعدي على الطلاب ضرباً وشتماً وسرقةً ونهباً وتشريداً، كما رفض الاجتماع رفضاً قاطعاً انتهاك حرمة الحرم الجامعي بواسطة مسلحين يرتدون الزي العسكري.

– أجمع أعضاء مجلس العمداء على توجيه الإدارة القانونية بتحريك إجراءات جنائية ضد المتورطين في أعمال الاعتداء على الطلاب والجامعة، والتقصي في هذا الأمر، مع التوثيق الكامل لهذه التعديات السافرة بحق الطلاب والجامعة.

– قرر مجلس العمداء تعليق الدراسة التي توقفت منذ صبيحة الانقلاب بجميع كليات الجامعة إلى أجل غير مسمى، كما وجه الاجتماع بإخلاء من تبقى مِن الطلاب بالداخليات حفاظاً على سلامتهم، على أن تتكفل إدارة الجامعة بترحيلهم لولاياتهم.

– أشاد الاجتماع بدور الحرس الجامعي في حماية مؤسسات الجامعة خلال الفترة الماضية.

– كما ثمن الاجتماع أدوار إدارة الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة وجهودهم في إخلاء الطلاب والطالبات من الداخليات إبان الأحداث المؤسفة.

مجلس عمداء #جامعة_الخرطوم

السبت 6 نوفمبر 2021م