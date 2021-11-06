وفاة المخرج السينمائي عبد الرحمن محمد عبد الرحمن مدير قناة الجزيرة الخضراء





توفي في الأيام الماضية الخبير الاعلامي المخرج عبد الرحمن محمد عبد الرحمن مدير فضائية الجزيرة الخضراء وقد نعاه أصدقائه وترحموا عليه معددين سجله الحافل بالانجازات والاشراقات المهنية علي مستوي السودان والعالم العربي.

“عبد الرحمن محمد عبد الرحمن” مخرج سينمائي من طراز فريد، تتلمذ نظرياً بـ(أكاديمية الفنون) جمهورية مصر العربية على أيدي العديد من رواد الفن السينمائي على رأسهم المخرج ونجم الدراما العربية القدير الراحل “محمود مرسي” ونجم الدراما “حسين فهمي” وعملاق الإخراج السينمائي الراحل “يوسف شاهين”. وتمرس على فن الإخراج عملياً على يد العديد من عمالقة فن الإخراج السينمائي “كمال الشيخ” و”خيري بشارة”، قدم الكثير للمشاهدين من خلال إخراج عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المتنوعة في السودان التي تميزت بحيويتها من بينها من الافلام (ويبقي الأمل) و(سلام يا بلد) و(تكلم الحجر)، ومن المسلسلات (دماء على البحر)، (العرضحلجي)، (شبابيك)، (الوجه الآخر للحب) و(أحلام مؤجلة).. كما يعد أحد المخرجين الذين ساهموا في التجديد في شكل الإخراج السينمائي بجدارة، كما أنه من الذين برعوا في إخراج (الأفلام الوثائقية ) والإعلانات التلفزيونية.

الخرطوم (كوش نيوز)