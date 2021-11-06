السودان ..البرهان يعفي 5 مدراء بنوك حكومية من مناصبهم





قرر القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إعفاء 5 مديرين لبنوك حكومية من مناصبهم، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي في السودان.

وفي وقت سابق، أصدر القائد العام للقوات المسلحة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارا بحل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية.

من جانبه، قال العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إن هناك جهات تحاول تأليب المؤسسات الدولية ضد السودان.

وأضاف أبو هاجة في تصريحات نقلتها فضائية “العربية” أن “هناك من يؤلب المؤسسات الدولية ضد شعبنا ووطننا، ومن يفعل ذلك يرد مصلحته الشخصية”.

وأوضح مستشار البرهان أن “هناك مسؤولون سابقون يضرون بالسودان”، مشيرا إلى أن بعض الدبلوماسيين والمسؤولين السابقين يضرون بالجهات التي ينتمون إليها وبالوطن قبل ذلك.

وتابع أبو هاجة “طريق التصحيح بعد 25 أكتوبر هو الانتقال الديمقراطي وليس أهواء الأشخاص والأحزاب ومصالحها”.

صدى البلد