مستثمرون ورجال أعمال يطالبون بالعودة الفورية لخدمة الانترنت في السودان





جأر مستثمرون ورجال أعمال أجانب ووطنيون من قطع شبكة الانترنت طيلة الاسبوعين الماضيين ما عطل أنشطتهم التجارية، وطالب رجال اعمال بضرورة عودة خدمة الانترنت حفاظا على المستثمرين الاجانب ورأى محللون اقتصاديون أن اغلاق خدمة الانترنت طيلة الفترة الماضية من شأنه ان ينعكس سلباً على مجالات الاستثمار ويضع صورة سالبة على الاستثمار في البلاد بيد ان خدمة الانترنت ظلت تشكل رأس الرمح في التبادل التجاري بين الدول ، وأبلغ رجال اعمال وطنيون عن خسائر مالية فادحة طالت رؤوس أموالهم جراء تعطل الخدمة وقال ابراهيم نورالدين ان تعطل خدمة الواتس والفيس بوك قللت من نشاطهم التجاري الخاص في بيع وشراء السيارات، وأوضح ان طبيعة عملهم تعتمد على العرض والطلب وانهم درجوا على العرض على الفيس بوك وتصوير السيارات وعرضها على الزبائن وان قطع الخدمة جعلهم خارج الخدمة تماماً.

الجريدة