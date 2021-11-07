والي الخرطوم المكلف يقف على عملية استئناف الدراسة بالولاية





وقف والي الخرطوم المكلف الاستاذ احمد عثمان حمزة الأحد على بداية عملية استئناف الدراسة بمدارس الولاية، جاء ذلك خلال جولة على عدد من المدارس بالولاية، رافقه فيها مدير عام التعليم الدكتور قريب الله محمد احمد ومدير الادارة العامة لمرحلة الاساس .

واكد الوالي حرص الولاية على استقرار الدراسة واكمال العام الدراسي وفقًا للتقويم المدرسي، ونبه على ضرورة ابعاد التعليم عن اي نزاعات سياسية لانه عملية تربوية يجب ان تتضافر كل الجهود لخلق بيئة ملائمة للاستقرار .

وتعهد الوالي خلال الزيارة بتحسين البيئة المدرسية من خلال اكمال النقص في الاجلاس والكتاب والمعلم، مشيرًا الى ان الولاية تعاقدت مع عدد من الجهات المختصة لتوفير الاجلاس والكتاب .

الخرطوم 7-11-2021 (سونا)