الجبهة الثورية تُدين الانقلاب وتدعو للحوار وإطلاق سراح المعتقلين





أعلنت الجبهة الثورية “عقار – الهادي وحجر”، أنها ضد الانقلاب، ومع احترام إرادة الشعب السوداني والتحول الديمقراطي وبناء الدولة المدنية.

وجدّدت الجبهة الثورية, التزامها بالوثيقة الدستورية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وطالبت في بيانٍ لها، بإطلاق سراح جميع المُعتقلين بدون أي شرط وعلى رأسهم رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، والرفيق ياسر عرمان عضو المجلس القيادي للجبهة الثورية ونائب الأمين العام للجبهة الثورية.

وقالت: “ترفض الجبهة الثورية وتُدين الاعتقالات المتكررة للسياسيين وأعضاء لجنة إزالة التمكين ولجان المقاومة والناشطين، وتستنكر الجبهة الثورية وترفض استخدام القوة المُفرطة ضد المتظاهرين السلميين”.

وأضافت: “تطالب الجبهة الثورية برفع حالة الطوارئ لتهيئة المناخ للحوار الجاد، وتُكرِّر الدعوة للحوار الذي يُخرج البلاد من الانزلاق، وتُؤكِّد حرصها على أمن واستقرار وسلامة البلاد ووقوفها مع مطالب الشعب السوداني”.

الخرطوم: السوداني