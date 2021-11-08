الجعفري: رئيس الوزراء المعزول حمدوك ما كان بكفاءة ولا يعرف عن السودان كثيرآ





دعونا نكون صادقين الفترة الانتقالية التي مضت بكل المقاييس كانت فاشلة ورئيس الوزراء المعزول حمدوك ما كان بكفاءة او لديه فلسفة سياسية او بعد سياسي حتى مع الاسف حمدوك ما كان. يعرف عن السودان او الشعب السوداني كثيرآ نعم نحن كشعب سوداني لا نرضى بانقلاب عسكري ولا نرضى بحكم عسكر كمان ما ممكن ترجعونا الي الجاهلية الاولى برجعونا الي ما قبل ٢٥/ اكتوبر .

للعلم ان زعل البعض او تنمر البعض الاخر فالمظاهرات غير مجدية غير انها تضييع للزمن. ولا تغير من الوضع الحالي شيئآٓ مذكورا غير جمهرة بعض الشباب و ترديد بعض الاغاني والكلمات التي لا تشفي ولا تجدي بشئ بمناسبة برهان عارف ان هذه المظاهرات غير مجدية ولا مؤثرة بشكل فعال ،اما العصيان المدني في السودان غير مجدي لان ٨٠% من الشعب السوداني اعمال حرة معيشته اليوم باليوم بالتالي اذا فقد يوم قد ياثر علي حياة واستقرار اسرته غير ان الخدمة المدنية اذا تعطلت ٨٠% من العمل غير مؤثرة وحتى التي تاثر تاثر فقط علي الشعب مثل الكهرباء والبنوك والصحة اذا اضربت البنوك عن العمل الخاسر اولآٓ والاخيرآٓ هو المواطن رواتبهم لن تصرف ورواتبهم متعلقة بالمعيشة والاجار والمدارس والعلاج والكهرباء…الخ غير انها في حد ذاتها هي نفسها سوف تخسر خاصة البنوك التجارية مما يجعل المواطن يغضب علي هذه التصرفات.

بالتالي لا مظاهرات مجدية ولا العصيان المدني مفيد لان الشعب الان نفسه قصير جدآٓ لا يستطيع المواصله على هذا النسك لانه متهالك من ضربات المعيشة والحياة وهمومها غير انه كان. غير راضي عن الحكومة المعزولة من الاحسن ان نستغنى من هذه الفترة الانتقالية وهي على وشك الانتهاء ونستعد الي الانتخابات القادمة واقامة الدولة الديمقراطية لان اي تصعيد رد فعله دائما سوف يكون سلبي علي المواطن وتقوية النطام العسكري وقرز شوكته في خصر الدولة السودانية وتمكينه ….هذا من الباب النصح والحكمة والمعرفة والتجربة.

Abdalazeem Mohamed Al Jafry