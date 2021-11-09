وزير التجارة السابق: “ناس الحكومة القادمة لو عايزني بشتغل معاهم، انا زول مهني اشتغلت في الانقاذ”





قال وزير التجارة والتموين في الحكومة المنحلة ،علي جدو، عقب إطلاق سراحه من المعتقل، إنه جندي من جنود الوطن يعمل لدى السودان.

مع ذلك، ذكر جدو لـ“الانتباهة” أنه عمل في الإنقاذ لمدة 30 عاماً، من خلال عمله في شرطة الجمارك حتى وصوله لرتبة لواء ونزل للمعاش.

وأوضح أنه حال طلبه للعمل في الحكومة القادمة: “اذا ناس الحكومة لو عايزني بشتغل معهم، انا زول مهني اشتغلت في الانقاذ، والدايرني بشتغل معاه من أجل الوطن، انا زول محايد انتمي لهذا السودان عملت أستاذاً جامعياً وفي منظمة دولية“.

الخرطوم: عماد النظيف

الانتباهة