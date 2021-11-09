الكشف عن اسرار العلاقة بين علي كرتي وحميدتي قائد الدعم السريع





مونتي كاروو تكشف اسرار العلاقة بين علي كرتي الامين العام المكلف للحركة الاسلامية وحميدتي قائد الدعم السريع

في السابع عشر من ابريل 2019 اي بعد ستة ايام من سقوط نظام المخلوع عمر البشير التقى علي كرتي الأمين العام المكلف للحركة الاسلامية بقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في منزل الأخير بضاحية جبرة بالخرطوم..

في ذلك اللقاء (بحسب المصدر الذي حضر اللقاء وتحدث لمونتي كاروو) أشاد علي كرتي بمواقف حميدتي وبانحياز قواته الى جانب خيار الشعب في خلع البشير الذي حاول المؤتمر الوطني كثيرا ان يقنعه بالتنحي وعدم الترشح في انتخابات 2020 لكن دون جدوى.

وادعى كرتي لحميدتي حسب المصدر انهم لا يعتبرونه خائنا بل جنب البلاد المزيد من اراقة الدماء وفيما يتعلق بالفترة الانتقالية فإنهم كحركة اسلامية او مؤتمر وطني، لا يطمحون في المشاركة في اي من مستوياتها سواء كانت تنفيذية او تشريعية وسيتوارون عن المسرح السياسي تماما طيلة الفترة الانتقالية شريطة ألا يشرك المجلس العسكري فيها اي من خصومهم التاريخيين من الشيوعيين والبعثيين، وأن يشكلوا حكومة تصريف اعمال.. ومن ثم عقد انتخابات بعد عام واحد مثلما فعل سوار الذهب عقب الاطاحة بنظام النميري في 86 وستتفرغ الحركة الاسلامية للاستعداد للانتخابات عبر واجهة جديدة.

وفي خاتمة اللقاء قدم كرتي عرضه لحميدتي بأنه سيكون مرشحهم لرئاسة الجمهورية فهو ابنهم الذي نشأ في احضان جهاز الامن عندما كانت قواته تحمل اسم قوات التدخل السريع ثم تطورت لتكون قوة منفصلة باسم الدعم السريع واستطاعت دحر الحركات المسلحة في دارفور وكبدتهم الهزائم

بعد اللقاء الاول ابتدأت اولى الخطوات العملية لتنفيذ المخطط وكانت العقبة الكؤود هي المعتصمين امام القيادة العامة مع ضغوط قوى الحرية والتغيير لتشكيل حكومة مدنية، واصرار المجلس العسكري على ضم مجموعات سياسية اخرى غير المؤتمر الوطني للحكومة الانتقالية

#مونتي_كاروو