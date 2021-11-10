سياسية
مناوي يكشف لـ(اليوم التالي) أسباب سفره إلى أنجمينا
كشف حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان لـ”اليوم التالي” أسباب زيارته للعاصمة التشادية أنجمينا.
وقال مناوي لـ”اليوم التالي” أمس، إنه سافر الى العاصمة التشادية في زيارة عادية كانت مؤجلة، وأضاف: “لم أذهب مغاضباً كما يتردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي”، وأعلن أنه سيعود اليوم للخرطوم.
وكان مناوي أسس قوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني مع عدد من الكيانات والتنظيمات السياسية والتي نادت بحل حكومة حمدوك وتوسيع دائرة المشاركة في الحكومة.
الخرطوم: إنجمينا ـ أبوعبيدة عبد الله
اليوم التالي
تعليق واحد
مصيرك ياتي يوم تهرب الي بلدك الاصل يا مرتزق فيها ايه لو قلت روحت لاعطي اهلي المصاريف الجمعتها من حميدتي مقابل اعتصام الموز.