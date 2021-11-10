مناوي يكشف لـ(اليوم التالي) أسباب سفره إلى أنجمينا





كشف حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان لـ”اليوم التالي” أسباب زيارته للعاصمة التشادية أنجمينا.‏

وقال مناوي لـ”اليوم التالي” أمس، إنه سافر الى العاصمة التشادية في زيارة عادية كانت مؤجلة، وأضاف: “لم أذهب مغاضباً كما يتردد في بعض ‏مواقع التواصل الاجتماعي”، وأعلن أنه سيعود اليوم للخرطوم.‏

وكان مناوي أسس قوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني مع عدد من الكيانات والتنظيمات السياسية والتي نادت بحل حكومة ‏حمدوك وتوسيع دائرة المشاركة في الحكومة.‏

الخرطوم: إنجمينا ـ أبوعبيدة عبد الله

اليوم التالي