نظارات البجا: ترك أرجأ ترشيحه لمجلس السيادة إلى حين إلغاء مسار شرق السودان





كشف المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة عن ترشيح رئيس المجلس ؛ محمد الأمين ترك لشغل مقعد إقليم الشرق في مجلس السيادة.

وأوضح المجلس في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الجمعة أن ترك أرجع ترشيحه إلى حين إلغاء مسار الشرق في اتفاقية جوبا.

وقال : “رشح امين شباب المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقله كرار عسكر رئيس المجلس الأعلى لنظارات البج اوالعموديات المستقله الناظر ترك لمقعد المجلس السيادي ممثلا لشرق السودان

وارجع السيد رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا ترشيحه لبعد إلغاء مسار الشرق”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة ؛ عبدالفتاح البرهان قد أرجأ تعيين ممثل الشرق في مجلس السيادة.

الخرطوم : باج نيوز