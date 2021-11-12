البرهان يوفي بوعده لعلاج مصابي ثورة ديسمبر خارج السودان ..الدفعة الثانية تعادر الى مصر





غادرت مساء الجمعة الموافق ١٢ / ١١ / ٢٠٢١ م مطار #الخرطوم الدفعة الثانية لمصابي ثورة ديسمبر المجيدة متوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لتلقي العلاج في إطار مبادرة السيد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الذي استجاب إلى نداءاتهم بعد أن فشلت كل محاولاتهم بالعلاج من قبل اللجان التي كونها مجلس الوزراء السابق .

الجدير بالذكر كان قد غادرت الدفعة الأولى من مصابي ثورة ديسمبر إلى القاهرة في الرابع و العشرين من أكتوبر الماضي وفور وصولهم تم استقبالهم رسمياً من قبل القنصل العسكري بسفارة #السودان بالقاهرة و إشرافه على جميع الترتيبات اللازمة .

من جانبهم تحدث عدد من المصابيين المغادرين اليوم عن تقديرهم و امتنانهم للسيد #القائد_العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح #البرهان لسرعة استجابته و تبنيه من خلال مبادرته بالرعايه الكامله و الشامله لهم في كل مراحل العلاج

كما دعا المتحدث بإسم المجموعة الثانيه المغادرة اليوم كل زملاءه من الثوار و الكنداكات من مصابي ثورة ديسمبر الاتصال باللجنة التي كونها القائد العام للقوات المسلحة بالقيادة العامة لاستقبال كل المصابين لتكملة إجراءات علاجهم بالداخل و الخارج ..

مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة الجمعة ١٢ / ١١ / ٢٠٢١ م