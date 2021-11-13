فولكر بيرتس يدعو الى إحترام حق التجمع السلمي وحرية التعبير





دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس، قوات الأمن السودانية، لممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، وذلك قبيل المظاهرات المرتقبة اليوم السبت.

وقال بيرتس في تغريدة له على تويتر “في ضوء مظاهرات اليوم في السودان ، أدعو مرة أخرى قوات الأمن لممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير. وعلى المتظاهرين أن يحافظوا على مبدأ سلمية الاحتجاج”.

الخرطوم 13-11-2021 (سونا)