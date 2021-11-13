انطلاق تظاهرات “مليونية 13 نوفمبر” بالخرطوم





انطلقت تظاهرات “مليونية 13 نوفمبر” ظهر اليوم في العاصمة الخرطوم تلبية لدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة وتجمع المهنيين وبعض الاحزاب السياسية، للمطالبة بعودة الحكومة المدنية واطلاق سراح المعتقلين السياسيين والالتزام ببنود الوثيقة الدستورية.

وبدأ تحرك المشاركين في المظاهرات، التي اتسمت بالسلمية، من أطراف مدن الخرطوم وامدرمان وبحري صوب المراكز المحددة للتجمع مرددين شعارت عودة المدنية، خدمة الانترنت.

وكانت السلطات في ولاية الخرطوم قد اصدرت قرارا بإغلاق جميع الجسور الرئيسية المؤدية إلى العاصمة السودانية بدءا من منتصف ليل السبت .

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس في تغريدة علي توتير أنه ” في ضوء مظاهرات اليوم بالسودان، أدعو مرة أخرى قوات الأمن لممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، وعلى المتظاهرين أن يحافظوا على مبدأ سلمية الاحتجاج”.

الخرطوم 13-11-2021 (سونا)