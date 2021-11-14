الجزيرة تعلن اعتقال مدير مكتبها في السودان وتطالب السلطة العسكرية بالإفراج عنه
أعلنت قناة الجزيرة القطرية عن اعتقال مدير مكتبها في السودان، المسلمي الكباشي، الأحد، واصفة الحدث بـ”الاعتداء على حرية الصحافة”.
وقالت الجزيرة في بيان صحفي لها: “تندد الجزيرة أشد تنديد بالتصرفات المستهجنة من جانب السلطة العسكرية وتطالب السلطات بالإفراج عن الكباشي فورا للسماح لصحفييها بالعمل بدون عوائق وممارسة مهنتهم بحرية من دون خوف أو تهديد”.
وأضافت القناة في بيانها: “في عالم يواجه فيه الصحفيون ووسائل الإعلام تهديدات متصاعدة، تنظر الجزيرة إلى هذا الأمر على أنه اعتداء على حرية الصحافة عامة وتدعو المنظمات الحقوقية الدولية والمؤسسات الإعلامية لإدانة هذا التعدي على سلامة الصحفيين”، حسب قولها.
وياتي اعتقال مدير مكتب الجزيرة في ظل احتجاجات تشهدها البلاد أسفرت عن مقتل خمشة أشخصا على الأقل.
وتحاول CNN التواصل مع الحكومة السودانية للحصول على تعليق حول الاعتقال.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)
2 تعليقات
يسيلوا عفشهم واقرب طيارة
انا من المتابعين للقناه وانشالله سوف اكون غير متابع للقناه لانو انا شايف التطبيل والتطليل الشويعيين والبعثيين واصبحت ادا لتصفيه حسابات مع مصر والسعوديه لانو حكومت حمدوك كلها بالشويعيين والعفن الباقي كانو يقولو الجزيره بتاعت كيذان. اذن هي تصفيه حساب مع الامارات والسعوديه ومصر نحنا نطبع مع من نريد نسال القناة لتصحيح الخطأ اذا عندكم مشكله مع اشقائكم بالله بعيد بعيد.