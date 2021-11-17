لجنة الأطباء السودان :ارتفاع عدد الشهداء إلى (14) وصعوبات في نقل المصابين

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع أعداد قتلى تظاهرات اليوم إلى (14).
و قالت اللجنة في بيان الأربعاء : “ارتفاع عدد شهداء # مليونية 17نوفمبر إلى ١٤ شهيد ، ارتقى ٤ شهداء جدد قبل قليل، ثلاثة بمستشفى البراحة (بينهم شهيدة) وشهيد واحد بمستشفى أحمد قاسم. ليرتفع عدد شهداء اليوم إلى ١٤ شهيد”.
وأضافت “أعداد كبيرة من المصابين في مستشفيات الخرطوم المختلفة وفي طرقاتها الباسلة مع صعوبات بالغة في نقل المصابين“.
الخرطوم : باج نيوز
تعليق واحد
مؤسف ومؤلم سقوط قتلي.
لا توجد مليونية بل هذا كذب وافتراء ويجب ات تكون لجنة الأطباء جهة محايدة وليس منبر سياسي يبث الأكاذيب. . يجب ان نعي اللجنة ذلك وان تكون مهنية وليست سياسية وإلا يجب محاسبتها علي ابتزال السياسة.
يجب محاكمة القتلة ومعهم الذين يدعون للمظاهرات ويعلمون وجود حالة طوارئ ومستقبلا لابد من تنظيم المظاهرات وأخذ الإذن والتصديق حتي تتحمل المسؤولية الجهة الحكومية فقط اما ان يتجاوز السياسيين القوانين ويدعون الناس للخروج والموت وهم جلوس عند أهلهم يجب محاسبتهم وكل مم يدعوا للخروج