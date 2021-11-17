لجنة الأطباء السودان :ارتفاع عدد الشهداء إلى (14) وصعوبات في نقل المصابين





أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع أعداد قتلى تظاهرات اليوم إلى (14).

و قالت اللجنة في بيان الأربعاء : “ارتفاع عدد شهداء # مليونية 17نوفمبر إلى ١٤ شهيد ، ارتقى ٤ شهداء جدد قبل قليل، ثلاثة بمستشفى البراحة (بينهم شهيدة) وشهيد واحد بمستشفى أحمد قاسم. ليرتفع عدد شهداء اليوم إلى ١٤ شهيد”.

وأضافت “أعداد كبيرة من المصابين في مستشفيات الخرطوم المختلفة وفي طرقاتها الباسلة مع صعوبات بالغة في نقل المصابين“.

الخرطوم : باج نيوز