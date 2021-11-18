بيان من شرطة السودان حول مواكب الأربعاء 17 نوفمبر بالخرطوم





أصدر المكتب الصحفي للشرطة بيانا حول أحداث يوم أمس الأربعا . وقال البيان الصحفي أنه بتاريخ 17 نوفمبر 2021م انطلقت عدة مسيرات ومواكب بولاية الخرطوم كان قد تم الاعلان عنها في الوسائط منذ أيام إحتجاجاً على قرارات 25 أكتوبر 2021م، وقد قامت الشرطة بواجب التأمين لمؤسسات الدولة ولجموع المتظاهرين كعادتها في مثل هذه الأحداث إلا أنها قوبلت بالعنف غير المبرر تجاه افرادها ومركباتها حيث تم حرق عربة دفار ونهب محتوياته فضلاً عن الإتلاف الكامل لعدد (3) دوريات بمحليات الخرطوم، جبل أولياء، أمبدة .

وعلى الرغم من ذلك استخدمت الشرطة الحد الأدنى من القوة والغاز المسيل للدموع ولم تستخدم السلاح الناري مطلقاً وبمراجعة جميع أقسام الشرطة وسجلاتها بالولاية تبين لنا أن هنالك حالة وفاة واحدة لمواطن في محلية بحري ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بقسم شرطة الصافية فضلاً عن إصابة (89) من رجال الشرطة بعضها إصابات جسيمة، كما تبين لنا إصابة (30) شخصا من المواطنين نتيجة الإختناق بالغاز المسيل للدموع.

تؤكد قوات الشرطة حرصها على آداء واجبها القانوني في حماية الأمن والسلم المجتمعي مهما كلفها ذلك من تضحيات.

الخرطوم 18-11-2012( سونا )