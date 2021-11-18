مناشدة الطلاب السودانيين بسرعة التسجيل للقبول بالجامعات المصرية





ناشدت سفارة جمهورية السودان بالقاهرة أولياء الأمور والطلاب السودانيين الراغبين بالالتحاق بالجامعات المصرية بسرعة التسجيل والتقديم عبر الموقع الإلكتروني لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية.

وقالت السفارة في بيان لها أن آخر موعد للتقديم هو يوم 30 نوفمبر 2021 الحالي وتشمل الأوراق المطلوبة للتقديم، صورة الشهادة الثانوية، صورة جواز سفر ساري، صورة شخصية، ايصال سداد رسوم التقديم الالكتروني والذي سيتم عبر بنك مصر فرع الادارة العامة للوافدين 8 شارع إبراهيم ابوالنجا حي السفارات (مدينة نصر)، وعن طريق الدفع الالكتروني (فيزا) .

تجدر الإشارة إلى أن التقديم يتم عبر الموقع الإلكتروني

https://admission.study-in-egypt.gov.eg/

القاهرة 18-11-2021 (سونا)