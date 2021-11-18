محكمة الخرطوم شمال تستمع لشهود الدفاع في قضية كوفتي





واصلت محكمة جنايات الخرطوم شمال جلساتها في محاكمة المتهم محمد صديق في الدعوى الجنائية المرفوعة من قبل شركة كوفتي المتعلقة (بصكوك مرتدة) إلى شهود الدفاع.

وقال ممثل بنك الخرطوم صلاح الدين أحمد عباس مدير اول قطاع الشركات والخدمات المصرفية بالرئاسة في شهادته ردا على أسئلة هيئتي الدفاع والاتهام ان الشيكات من 140‪ إلى 145‪ خالفت مطابقة التوقيع وقال إن بنك الخرطوم لديه خبره ممتدة ويتمتع بوجود كوادر مدربة في معرفة مطابقة التوقيع، وقال إن المطلوبات التي طلبتها المحكمة اعدت من الإدارات والأقسام المختصة بالبنك مشيرا إلى ان شركة كوفتي سبق وأن تقدمت بخطاب للبنك لمعرفة حركة حسابها عبر كشف اعدته) بغرض التأكد من الخصم وقد كان متطابقا مع كشف الذي تم اصداره من قبل البنك وهو عبارة عن مبالغ حولت لبعض الحسابات، لمعرفة الخصم الذي تم خلال عمليات التحويل في الفترة من الاول من مارس 201‪6 وحتي التاسع عشر من شهر أبريل من العام 202‪1م وقال إن المرابحة المنشأة من فرع ابو ظبي نزلت لحساب محمد فزاري بقيمة مليار وخمسمائة وان كافة مستندات المرابحة بطرف فرع ابو ظبي واشار الي ان لجنة التمكين كانت قد أوقف بعض حسابات الشركات من بينها كوفتي.

ووصف الشاهد في رده على سؤال ممثل الاتهام حركة حسابات كوفتي في بنك الخرطوم (بالعادية) وقال إن لايستطيع ان يجزم انها أوقفت بسبب الحركة الكبيرة للحسابات وأضاف بأنه لم تورد إشارة لاسم شركة كوفتي او محمد صديق في المستند الذي اطلعه عليه ممثل الاتهام.

وبعد معاينته لمستند اخر من هيئة الإتهام أكد بأنه لايحوي ختما او توقيعا كما لم ترد فيه إشارة لمحمد صديق أو شركة كوفتي، ونوه في سياق رده على أسئلة الاتهام بأن تعدد أرقام البلاغات لايغير شيئا في قضية ارتداد الشيكات.

كما أكد بأن حساب كوفتي الذي أوقف من قبل بنك السودان ولجنة التمكين بأنه يعمل حاليا.

وفي رد الشاهد على ممثل الدفاع أكد مجددا عدم وجود اسم محمد صديق على المستند الذي قام بمعاينته والإطلاع عليه وقال إن التحويل تم لاسماء اعمال (متعددة).

هذا وقد نادى حاجب المحكمة على ممثل المسجل التجاري الا انه لم يحضر للمرة الثانية.

وواصلت المحكمة الاستماع لشاهد الدفاع خالد الطيب برير الذي عرف صفته للمحكمة بأنه رجل (اعمال) تعمل شركته في مجال صادر المحاصيل الزراعية وفي رده للدفاع قال ان حصيلة الصادر تباع او يستخدمها المصدر نفسه مؤكدا للدفاع بأنه قام ببيع حصيلة صادر لكوفتي بقيمة 793‪.800‪ الف درهم وقال انه لايعرف محمد صديق.

وفي رده للاتهام قال انه لايحمل مستندا يؤكد انه مديرا عاما للشركة صاحبة حصيلة الصادر ومكتوب على بطاقته الشخصية التي يحملها فقط (رجل أعمال) واضاف بأنه ليس لديه تعامل مع كوفتي وان حصيلة الصادر تم شراؤها عبر البنك كوسيط وتابع بقوله وهذا هو (النهج المتبع) بحيث تباع حصيلة الصادر عبر البنوك كوسيط في مرات كثيرة.وقال نحن يوميا يكون لدينا معاملة في حصيلة الصادر.

وأكد لهيئة الاتهام بأنه لايتذكر طبيعة المعاملة التي تمت في حصيلة الصادر (بالضبط) الا انه عاد وقال انها المعاملة الوحيدة مع شركة كوفتي.

هذا واستمعت المحكمة لشاهد الدفاع جعفر فضل المولى حسن حيث أورد في سياق اجابته لهيئة الدفاع بأن المتهم محمد صديق يسكن بجواره وانه ظل متابعا لقضيته في النيابة وقسم الشرطة واضاف: سعينا لتوفير أكثر من ضامن الا انه تم رفضه من قبل المتحري وتابع بقوله بأن صديق محمد صالح كان قد سلم وكيل النيابة ظرفا به عدد من الشيكات.

وقال ذهبت بعدها لكوفتي حيث كان لشقيق محمد صديق شيك ضمان بطرف الشركة وهو عبد الرحمن الذي يجلب الذهب لكوفتي (حسبما قال لي) ولكن الشركة لم تسلمني الشيك وفي نهاية الأمر سلم لشقيقه.

وقال الشاهد في رده على هيئة الإتهام انه لايعرف من قام بفتح البلاغ الخاص بشركة كوفتي كما أنه لايعرف الشخص الذي قام بتسليم الشيكات للمتحري.

وأضاف بأنه حينما ذكر استخراج صديق للشيكات لوكيل النيابة انه تحديدا لم يطلع عليها في يده.

تجدر الاشاره إلى أن المحكمة ستعقد جلستها المقبلة في الثالث عشر من ديسمبر للاستماع لبقية شهود الدفاع ممثلين في رئيس شرطة قسم شرطة الخرطوم شمال ووكيل النيابة محمد الحسن ووكيل النيابة المناوب في يوم 5/5 والمسجل التجاري والمراجع مصطفى سالم.

الخرطوم – مهند عبادي