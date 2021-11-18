لهذا السبب غاب حميدتي عن مسرح الاحداث.. استئناف تفويج قوات الدعم السريع الى اليمن





علمت مونتي كاروو ان الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الذي شكله الفريق عبدالفتاح البرهان بعد انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر 2021م، كان غائبا في الايام الماضية بسبب انشغاله بتفويج اربعة افواج عسكرية من قوات الدعم السريع الى جيزان بالمملكة العربية السعودية ومنها الى اليمن.

يذكر ان الاوساط السياسية في السودان ظلت مستغربة غياب حميدتي عن المشهد وعدم ظهوره الا ببيان مقتضب ومسجل قبل تعيينه.

يذكر انه في اكتوبر من العام الماضي 2020 ارسل حميدتي قوات الدعم السريع الى اليمن بعد توقفها لعدة اشهر بسبب جائحة كورونا ، وذلك عبر طائرات مستأجرة من شركتي بدر وتاركو

مصدر عسكري كان قد تحدث لوكالة #مونتي_كاروو الاخبارية ان ثلاث كتائب عمليات توجهت وقتها الى مدينة نجران الواقعة على الحدود اليمنية في جنوب غرب المملكة العربية السعودية ، ومنها الى مناطق العمليات في اليمن واضاف المصدر ان عملية التفويج لا تعدو كونها مجرد استبدال لقوات من الدعم السريع امضت باليمن حوالي ثمانية اشهر ، اضافة لقوة صغيرة اخرى ذات مهام خاصة امضت تدريبا متقدما بمعسكر الدعم السريع بفتاشة.

ومن المفترض ان تسافر هذه المرة اربعة افواج، غادر منها اثنان الاسبوع الماضي الى المملكة وسيغادر الفوج الثالث اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021م.

وذكر مصدر مطلع لمونتي كاروو ان اجراءات التفويج الحالية يشوبها الكثير من الفساد والمحسوبية. ووصل التلاعب الى درجة ان بعض الجنود يذهبون لاكثر من مرة بحسب علاقات بمن يتوسطون لهم لدى قيادة الدعم السريع. كما ان بعضهم يعود راجعا للسعودية بنفس الطائرة التي رجع بها للسودان.

وقد اثارت هذه المحسوبية والفساد تضجرا واسعا وصل الى حد الاحتجاج والتمرد والعرض على المحاكم العسكرية لعدد 250 فرد من قوة وادي على راسهم المقدم محمد زين احتجوا على استمرار مكوثهم في الصحراء لمدة احدى عشر شهرا دون منحهم اذونات او استبدالهم بقوة اخرى اضافة الى ما وصفوه حنث قيادة الدعم السريع بوعود سابقة لهم بتفويجهم الى السعودية .

وقال احد الضباط في قوة وادي هور لمونتي كاروو ان الطريقة التي يتم بها اختيار المرشحين للسفر الى السعودية تفتقد للمعايير الموضوعية والعادلة ويتغلب عليها العلاقات الشخصية كما ان عدد من الذين اختيروا هم في الاصل مدنيون لاعلاقة لهم بقوات الدعم السريع .

وكانت مونتي كاروو قد نشرت في ابريل الماضي حدوث مشاجرات ووساطات وصراع وعراك خفي بين جنود وضباط قوات الدعم السريع من اجل الفوز بمكان ضمن ثلاث كتائب (1600 فرد) جرى تجهيزهم بمعسكر كرري ومن ثم تفويجهم للسعودية

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