حركة العدل والمساواة السودانية تدين إستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين





تدين حركة العدل والمساواة السودانية الاعتداءت الجسيمة التي تعرض لها المتظاهرين السلميين واستخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية والشرطية ضد المتظاهرين خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين وإصابة العشرات .

وتدعو الحركة الحكومة و السلطات الأمنية والشرطة الي إجراء تحقيق جدي وشفاف ومحاسبة المتورطين في قتل وإصابة المتظاهرين العزل وتقديمهم للعدالة الناجزة وان عدم القبض على الجناة لن تسقط التهمة في هذه الجرائم عن الأجهزة الأمنية و على رأسها الشرطة.

و تؤكد حركة العدل والمساواة السودانية على موقفها الثابت من حق الشعب في التعبير عن رأيه السلمي وتجدد التأكيد كذلك ان أزمة البلاد لا تحل بقمع المتظاهرين بل بحمايتهم وكفالة حق التعبير لهم دون حجر او قمع و بإجراء حوار شامل بين الجميع.

الرحمة والمغفرة والمجد للشهداء الابرار وعاجل الشفاء للجرحى.

حسن ابراهيم فضل

نائب امين الاعلام

١٨ نوفمبر ٢٠٢١