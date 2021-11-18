بلينكن: حمدوك هو مصدر الشرعية في السودان





قال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن إن رئيس الوزراء في الحكومة المحلولة عبد الله حمدوك هو مصدر الشرعية في السودان.

وأكد بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكينية، رايشيل أومامو، في العاصمة نيروبي أن الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي على حث الجيش السوداني على الإفراج عن المعتقلين، حسب قناة الحرة, وقال إن حمدوك هو مصدر الشرعية في السودان ومن المهم أن تعود الشرعية لمسار الانتقال الديمقراطي, وتابع بلينكن أن الانتقال الديمقراطي في السودان انحرف عن مساره وينبغي أن يعود بعودة حمدوك إلى رئاسة الوزراء, ولفت إلى أن عودة الدعم الدولي للسودان مرهونٌ بعودة الديمقراطية في البلاد.

صحيفة الصيحة