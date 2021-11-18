تجمّع المهنيين السودانيين يدعو إلى عصيان مدني كامل





دعا تجمّع المهنيين السودانيين إلى عصيان مدني كامل؛ تنديدًا بمقتل متظاهرين الأربعاء، خلال احتجاجات طالبت بعودة الحكم المدني.

وشدّد تجمع المهنيين عبر بيان، السودانيين على الاعتصام الكامل الخميس.

وأضاف” فلنعمل على شل الحياة العامة في وجه المجرمين بالمجلس العسكري الانقلابي، بإغلاق الطرق العامة والداخلية بالمتاريس مع عدم الاشتباك مع المليشيات المجرمة، وكذلك مقاطعة كل المؤسسات الحكومية وعدم تسديد أي رسوم أو ضرائب”.

ويعيش السودان منذ الأسبوع الماضي على وقع أزمة سياسية تفجّرت بعد خلافاتٍ طويلة بين المكون العسكري والمدني اللذين تسلّما الحكم بعد عزل نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وفي الخامس والعشرين من أكتوبر المنصرم، أعلن عبد الفتاح البرهان عن حلّ الحكومة والمجلس السيادي، فضلاً عن تعليق العمل ببنود الوثيقة الدستورية، وفرض حالة الطوارئ.

باج نيوز