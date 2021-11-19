قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك!





أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر، اليوم الأربعاء، عن قائمة تضم 19 شخصا ممنوعا، وكشف رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين منصور هندي النقاب عن أسماء من ليس لديهم تصريح للعمل.

الممنوعون من الغناء في مصر

جاءت الأسماء الممنوعة من الغناء، كما يلي: “حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومصطفى زكريا الشهير بمسلم، أبو ليلة، وأحمد قاسم الشهير بـ فيلو، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، والعصابة، والزعيم، وعلاء فيفتي، وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة، ووزة، وشكل، وعمرو حاحا”.

وكان هندي، قد أكد أن قرار سحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش، قرار نهائي طبقًا لقرار نقيب الموسيقيين هاني شاكر ومجلس النقابة، مؤكدًا أن شاكوش حاول التصالح مع النقابة لكن قرار سحب ترخيصه نهائي.

العربية نت