من هو “نور الدين ساتي” سفير السودان السابق في الولايات المتحدة الأمريكية؟





#مستشار البشير الذي رشحه فلول قحط لخلافة حمدوك

السفير نور الدين ساتي سفير السودان السابق بواشنطون، الذي تجاوز الثامنين من العمر، رشحه بعض سواقط اليسار وفلول 4 طويلة لرئاسة الحكومة من الخارج (حكومة المنفى) كما اسموها، على ان يتخذ من أمريكا مقر لحكومته.

السؤال من هو السفير ساتي ؟ وماهو تاريخه السياسي؟ يعتبر واحد من المقربين لنظام الانقاذ وتجمعه صلة قرابة بنائب البشير السابق على عثمان جعلته واحد من دبلوماسي الانقاذ !!

في مطلع التسعينات تم تعينه سفيرا للسودان في باريس، بعدها سفيرا في تشاد، وبروكسيل.

عمل مستشار للشؤون السياسية بالقصر الرئاسي، ثم عمل امينا عاما للمكتبة الوطنية بعد ان تقاعد للمعاش من وزارة الخارجية.

بعد الثورة تم تعينه سفيرا للسودان بوشنطون، فيما عرف بمحاصصات الشلليات داخل قحط.

يشنون حرب ضروس على مناوي وجبريل بحجة مشاركتهم النظام السابق ثم ياتون بمن كان سفيرا ومستشارا للبشير ليكون رئيس لحكومة الثورة !!

عنصرية اليسار واذياله هي من ستورد السودان مورد الهلاك.

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