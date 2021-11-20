سياسية
واشنطن: تعليق مساعدات للسودان بقيمة (4) مليارات دولار
اعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن تعليق مساعدات للسودان بقيمة 4 مليارات دولار.
وقال بلينكن في مقابلة مع شبكة (بي بي سي إفريقيا) من العاصمة الكينية نيروبي، إن هناك مساعدات معلَّقة للسودان تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار ، وأكثر من 20 مليار دولار في شكل ضمانات قروض معلقة، وذلك بسبب ما وصفه بالانقلاب العسكري، لافتاً إلى أن المساعدات الإنسانية مستمرة.
ودعا بلينكن القادة العسكريين في السودان إلى الاستماع ليس فقط إلى المجتمع الدولي، ولكن أولاً وقبل كل شيء للشعب السوداني، الذي أوضح بأصواته التي خرجت إلى الشوارع أنه يريد استئناف المرحلة الانتقالية بقيادة مدنية.
واعتبر بلينكن أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يُعد مصدراً للشرعية الحقيقة، وتجب إعادته لمنصبه.
صحيفة الصيحة
تعليق واحد
حمدوكم هذا خذوه معكم وأرجعوه إلى منصبه الأممي السابق فهو أصلا انتهى عقده ولم يتم التجديد له فلذلك وجد فرصته في السودان ورشحه الشيوعيون ليكون رئيس وزراء للفترة الانتقالية.. فنحن ما عاوزنوا يا وزير الخارجية الأمريكي …. خذوه معكم ومبروك عليكم فشله الدائم.