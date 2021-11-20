مع حمدوك .. أرباب إسماعيل أقوى المرشحين لرئاسة مجلس الوزراء





كشفت صحيفة اليوم التالي الصادرة،السبت، عن أنّ البروفيسور أرباب إسماعيل بابكر فارس، بات أقوى المرشحين لمنصب رئيس الوزراء بعد اعتذار هنود أبيا كدوف.

وقالت الصحيفة بحسب مصادرها، إنّ أرباب إسماعيل بابكر فارس من ولاية جنوب كردفان، يعمل أستاذًا بكلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم، بجانب أنّه خبير في الأمم المتحدة في الإحصاء السكاني ويعتبر من الشخصيات المستقلة.

وأوضحت الصحيفة أنّ اسم ارباب برز بعد اعتذار هنود أبيا عن منصب رئيس الوزراء، وبات أقوى المرشحين بعد عبد الله حمدوك الذي ما زالت المحاولات جارية لعودته إلى منصبه عقب الضغوط الدولية والإقليمية التي تشدّد على عودته مجدّدًا لجهة أنّه يجد دعمًا من الشارع في الداخل بجانب التحرّكات الدولية.

باج نيوز