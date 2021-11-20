لجان مقاومة أم درمان تعلن عن مليونية 21 نوفمبر





أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة أم درمان الكبرى، عن جدول تصعيدي مناهض لما أسمته بـ(الانقلاب). وقالت في بيان لها، إن اليوم السبت سيكون تضامناً مع النازحين واللاجئين السودانيين، بـ(تنكيس الأعلام، وإغلاق الإنارة داخل المنازل من 8 إلى ١٠) مساءً، وحرق الإطارات الساعة الواحدة ظهرًا. في وقت، أعلنت فيه عن مليونية غدًا الأحد، “زلزال الشعب” موضحًا بحسب صحيفة السوداني، أن مكان الانطلاق من موقف جاكسون بالعاصمة الخرطوم، على أن تحدد الوجهة لاحقاً. وفي ذات السياق، أعلنت اللجان عن مليونية أطلقت عليها “مليونيات الوفاء للشهداء” يوم الخميس المقبل.

الخرطوم: (كوش نيوز)