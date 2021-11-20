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لجان مقاومة أم درمان تعلن عن مليونية 21 نوفمبر
أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة أم درمان الكبرى، عن جدول تصعيدي مناهض لما أسمته بـ(الانقلاب). وقالت في بيان لها، إن اليوم السبت سيكون تضامناً مع النازحين واللاجئين السودانيين، بـ(تنكيس الأعلام، وإغلاق الإنارة داخل المنازل من 8 إلى ١٠) مساءً، وحرق الإطارات الساعة الواحدة ظهرًا. في وقت، أعلنت فيه عن مليونية غدًا الأحد، “زلزال الشعب” موضحًا بحسب صحيفة السوداني، أن مكان الانطلاق من موقف جاكسون بالعاصمة الخرطوم، على أن تحدد الوجهة لاحقاً. وفي ذات السياق، أعلنت اللجان عن مليونية أطلقت عليها “مليونيات الوفاء للشهداء” يوم الخميس المقبل.
الخرطوم: (كوش نيوز)
3 تعليقات
فوضي وعدم مسئولية وعطالي ..لو طلعتوا لمناطق الإنتاج كان غيرتوا حقيقة في البلد لكن الفعايل الصبيانية وشغل العلمانية اضحكوا عليكم باسم الثورة…الثورة ما حرق لساتك وقفل طرق وازعاج للمواطن المسكين وتعطيل اعمالو ..الشغال رزق اليوم باليوم ..دا إرهاق وخدم للوطن وتدمير ..ودا شغل وعمل ممنهج مخطط له..وانتم لجان ايه ما عارف ماشين خلف الزفة زي الضأن..لو فيكم واحد بس بتحمل مسئولية بيت وبيعرف معني المعاناة وكيف ابوك بجيب القروش وامك تسهر للصباح في صف الرغيف عشان انت تجي تبرطع في الشوارع منتهي السفاهة وقلة للأدب..هؤلاء النشطاء هم كقطاع الطرق ولا فرق بينهم و٩ طويلة عملاء جهلة لصوص..وقابضين التمن وانتوا تموتوا والبلد تدمر…يا ربت كل واحد يعرف واجبوا والوطن للجميع …حمدزك مايورة مصدية وعميل يخدم اجندة الغرب عشان كده يتباكوا عليه …اصحوا قبل البلد تضيع وما تلقوا شارع تقعدوا فيه مش تترسوا
لاجئين شنو…ونازحين وين….
كهرباء اصلآ قاطعة
تب
تبـــــآ لكم ولأمثالكم
انا انصح الجيش بقبض الشفع ديل وادخالهم المعسكرات بالقوه لتدريبهم ولحمايتهم من المخدرات البوزعها ليهم كتايب حنين والشويعيين الماسكين تجمع الموهومين.