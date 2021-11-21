صلاح الدين عووضه: كانت أفشل وأسوأ حقبةً سياسية في تاريخ السودان.. وكان هو أفشل وأسوأ رئيس وزاء
أيقونة قال !!
والجهنمية أيقونة..
نعم ؛ حتى الجهنمية – كشجرة – يمكن أن تكون أيقونة..
وذلك كما ذكرنا في كلمتنة لنا – قديمة – تحكي عن فتاة حلمت بفتاها..
حلمت به يقظةً…ومناماً…وحلم يقظة..
كانت ترى وجهه – في أحلامها – يطل عليها عبر حُجب المكان والزمان..
ثم تراه – عياناً – يطل عليها عبر أغصان جهنمية بيتها..
وباختصار ؛ رأته حقيقةً بعد ذلك…وأفضى بهما الأمر إلى الارتباط زواجاً..
وجعلت من الجهنمية أيقونةً لها..
ويُفسر الزوج هذا حكاية ظهوره الغريب لها بأنه كان دائم التفكير فيها..
كان يفكر فيها تفكيراً جنونياً ؛ من حيث لا تدري هي..
ومن ثم فقد يكون ما حدث – يقول – ضرباً من ضروب التخاطر عن بعد..
والعقاد كانت أيقونته بومة..
اختار طائراً ينعته كثيرٌ من الناس بالشؤم ليكون له أيقونةً يحتفي بها..
كان يضع مجسماً لها أمامه وهو يكتب..
وربما لو حضر زماننا هذا لجعل منها – أي البومة – أيقونةً أسفيرية..
ومانديلا صار أيقونة داخل – وخارج – بلده..
فقد لبث في سجن مستعمري وطنه من عمره سنين ؛ بل وأحلى سني عمره..
فكان من الطبيعي أن يصبح أيقونة نضال…وصبرٍ…وتحدٍّ..
وحمدوك – عندنا هنا – بات أيقونةً للثورة ؛ في نظر الكثيرين من الثوار..
بل وحتى في نظر بعض دول الغرب..
ولكن إن سألنا من أين استمد مقومات أن يضحى كذلك لما وجدنا جواباً..
أو – على الأقل – لما وجدنا جواباً منطقياً مقنعاً..
فإن غاب المنطق حلت محله العاطفة ؛ فهو أيقونة (بالعاطفة كده وخلاص)..
بينما المنطق يقول إنه لم يناضل من الداخل..
بل ولم يناضل – ضد نظام الإنقاذ – حتى من الخارج ؛ طيلة ثلاثين عاماً..
وإبان الثورة لم نسمع له حتى همساً داعماً لها..
فمنذ أن أحالته الإنقاذ هذه للصالح العام هاجر…وانزوى…وتجنس..
ولولا (الكوزة) أميرة الفاضل لما سمعنا به..
ولا سمع به الذين جعلوا منه أيقونةً بعد الثورة ؛ بل وكادوا يقدسونه..
وذلك حين رشحته وزيراً لمالية الإنقاذ..
لم يعارض…ولم يتعذب مع الناس بالداخل…ولم يعان شظف العيش مثلهم..
وحتى كرئيس للوزراء كان فاشلاً..
ولم يختر سوى الفاشلين – مثله – من بين الذين رشحتهم له (ق ح ت)..
اختارهم وزراء…ومدراء…ومستشارين..
فكانت أفشل – وأسوأ – حقبةً سياسية في تاريخ السودان منذ نيله استقلاله..
وكان هو أفشل – وأسوأ – رئيس وزاء..
وأحد أبرز وجوه فشله ضعفه…وتردده…وبروده…وانفصامه عن الواقع..
وانفصامه عن شعبه أيضاً..
فما الذي يجعل منه أيقونةً إذن؟…لا شيء…لا شيء…لا شيء مطلقاً..
أو بالأحرى ؛ لا شيء منطقي..
ولكن من قال أن من تغنوا باسمه أيقونةً للثورة ينطلقون من منطلقات منطقية؟..
إن هياج العاطفة الجمعى هو الذي يسيطر عليهم..
تماماً كما سيطر على من تغنوا باسم ناصر…وصدام…والبشير..
وصاحبة أيقونة الجهنمية يمكن أن نعذرها..
بل ربما كان اختيارها لأيقونتها هذه منطقياً ؛ رغم دوافعه العاطفية البحتة..
ولكن حمدوك هذا كل منطق الأشياء ضده..
فما من سببٍ واحد – بعيداً عن غوغائية العواطف – يجعل منه أيقونة..
قال أيقونة قال !!.
صلاح الدين عووضه
الصيحة
5 تعليقات
صلاح مسكاقمي
رأيك شنو في ايقونة الثورة التوم هجو
قرقرقرقرقرقرقر
تبا لك صلاح عووضه ،
السفيه بنبذ الباشا
يكفي انه اعاد البلاد للمنظومة الدولية بعد قطيعة دامت لاكثر من عشرون عاما …. وبمجهود خرافي اعفي 28 وعشرون مليارا من الديون واتفق مع مجموعة نادي باريس على جدولة خمسة مليار …. ثبات سعر الصرف وهي الخطوة التى لو تلتها الاخري وهي توفر انتاج وصادر لكان الجنيه السوداني عاد وبخطواط ثابتة لقيمته فى اوائل الثمانينيات ثلاثة دولار وثلث …. هذا اضافة لانه عمل على رفع جميع العقوبات الاقتصادية التى كانت مفروضة على البلاد ورفع اسمها من قائمة الدول الراعية للارهاب …. لكن نقول ايه هؤلاء هم صحفي الغفلة وتربية الانقاذ ….
يا رجل، الاستعمار الحديث هو سياسسات تحكمك من الخارج وليس حكمدار من الداخل.
ان لم يناضل حمدوك وأخرين من الداخل كما تقول – فحسبك أن يناضل الرجل من الخارج وهذا هو الاهم للسودان حاليا..
ودع الملايين ممن تظنهم أكثر وطنية يناضلون من الداخل.
حفظ الله البلاد وأهلاها.
اظنك اتت الناجح. من ما سمعنا بيك ما شفنا ليك مساهمة تذكر غير مسح الجوخ لأهل السلطة