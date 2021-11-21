قحت بولاية سنار تطالب باطلاق سراح المعتقلين من لجنة ازالة التمكين أو تقديمهم للمحاكمة





طالبت قوى الحرية والتغيير بولاية سنار باطلاق سراح المعتقلين من لجنة ازالة التمكين بالولاية أو تقديمهم للمحاكمة، ونوهت الى أن عددهم وصل الى عشرة.

وقال قيادي بالمجلس المركزي بولاية سنار لقحت لـ”الجريدة”، فضل حجب اسمه، نطالب باطلاق سراح المعتقلين العشرة من لجنة ازالة التمكين بالولاية أو تقديمهم للمحاكمة.

وكان القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد أصدر ضمن اجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي الى جانب تعليق عدد من المواد بالوثيقة الدستورية قراراً قضى بموجبه تجميد عمل لجنة ازالة التمكين.

الخرطوم – سنار ـ مآب الميرغني

صحيفة الجريدة