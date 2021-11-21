مركزي الحرية و التغيير : لا تفاوض و لا شراكة و لا شرعية للانقلابيين





أعلن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية و التغيير رفضع للتفاوض و الشراكة مع من وصفهم بالانقلابيين.

و قال المجلس في بيان الأحد اطلع عليه “باج نيوز” إن جريمة تقويض نظام الحكم الشرعي و الانقلاب على الدستور و قتل الثائرات والثوار السلميين والاخفاء القصري والقمع المفرط وغيرها من الجرائم الموثقة ، تقتضي تقديم قادة الإنقلاب والانتهازيين وفلول النظام البائد المشكلين لهذه السلطة الإنقلابية إلى المحاكمات الفورية.

و أضاف ” كما أننا لسنا معنيين بأي اتفاق مع هذه الطغمة الغاشمة ، ونعمل بكل الطرق السلمية المجربة والمبتكرة على إسقاطها رفقة كل قوى الثورة الحية والاجسام المهنية ولجان المقاومة وكل الشرفاء”.

و تابع “و لتكن مواكب اليوم الحادي والعشرين من نوفمبر جولة ملحمية جديدة من جولات الثورة المجيدة تضيق الخناق على الإنقلاب الذي هو ساقط لا محالة” .

باج نيوز