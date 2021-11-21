سياسية
مركزي الحرية و التغيير : لا تفاوض و لا شراكة و لا شرعية للانقلابيين
أعلن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية و التغيير رفضع للتفاوض و الشراكة مع من وصفهم بالانقلابيين.
و قال المجلس في بيان الأحد اطلع عليه “باج نيوز” إن جريمة تقويض نظام الحكم الشرعي و الانقلاب على الدستور و قتل الثائرات والثوار السلميين والاخفاء القصري والقمع المفرط وغيرها من الجرائم الموثقة ، تقتضي تقديم قادة الإنقلاب والانتهازيين وفلول النظام البائد المشكلين لهذه السلطة الإنقلابية إلى المحاكمات الفورية.
و أضاف ” كما أننا لسنا معنيين بأي اتفاق مع هذه الطغمة الغاشمة ، ونعمل بكل الطرق السلمية المجربة والمبتكرة على إسقاطها رفقة كل قوى الثورة الحية والاجسام المهنية ولجان المقاومة وكل الشرفاء”.
و تابع “و لتكن مواكب اليوم الحادي والعشرين من نوفمبر جولة ملحمية جديدة من جولات الثورة المجيدة تضيق الخناق على الإنقلاب الذي هو ساقط لا محالة” .
باج نيوز
3 تعليقات
انتو ايميل ماعندكم انتو جسم وهمي كونو ليكم قوش انتو صدقتو ولا شنو يلا اي واحد جي من بره يرجع للااوبر والسكيورتي وناس أروبا يلا موسم لقيط العنب قرب يلا يلا يلا انه.
هاك البرهان ده
اردا البشريه الفراش المبثوث بلا امه لمزبلة التاريخ ايها الفلول الكيذان طلعو اشرف منكم ياحراميه.
لا عزاء لكم خليكم دائما الكلام والمعارضة طول تاريخكم السياسي بدون عمل إنجاز واحد .
يخسي عليكم وعلى تفكيركم