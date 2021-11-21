حمدوك يصل القصر الجمهوري وقوات الأمن السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين





أكد مراسل RT في السودان أن رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك وصل إلى القصر الجمهوري، بالتزامن مع تنظيم مظاهرات شعبية احتجاجا على استيلاء العسكريين على الحكم في البلاد.

ومن المتوقع أن يوقع حمدوك والجيش في القصر اتفاقية سياسية تقضي بعودة رئيس الوزراء المعزول إلى منصبه والإفراج عن المعتقلين على خلفية استيلاء العسكريين على الحكم.

ويأتي ذلك في وقت احتشدت فيه حشود من المتظاهرين المناهضين لحل الحكومة المدنية في الخرطوم، وهم يهتفون بشعارات مناهضة لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ومؤيدة لحمدوك.

وأكد مراسلنا إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المحتجين المتوجهين إلى القصر الجمهوري في شارع القصر.

يتبع..

روسيا اليوم