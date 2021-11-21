بعد رفع القيود عنه .. حمدوك يتجه للقاء البرهان





فيما يترقب السودانيون اليوم الأحد، الإعلان عن اتفاق سياسي، جرى مساء أمس بين رئيس الحكومة المقالة عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان،

وبحسب مراسلة العربية/الحدث التي افادت، بأن القوات المسلحة رفعت القيود عن تحركات حمدوك، بعد أن فرضت عليه منذ الشهر الماضي.

كما نقلت عن مصادر مطلعة قولها، إن حمدوك في طريقه إلى القصر الجمهوري للقاء البرهان.

الخرطوم: (كوش نيوز)