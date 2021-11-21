(الصيحة) تحصل على مسودة الإعلان السياسي





تحصلت (الصيحة) على نص مسودة الإعلان السياسي الذي سيوقع عليه بعد قليل رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وعبدالله حمدوك الذي يتضمن حزمة إجراءات من بينها عودة حمدوك لرئاسة الوزراء.

ونصت المسودة على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق مشاركة سياسية شاملة لكافة المكونات عدا المؤتمر الوطني.

كما شملت بنود المسودة اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

ونصت أيضا على تكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة ” تكنو قراط”.

وأشارت المسودة إلى ضرورة إعادة هيكلة لجنة إزالة التمكين ومراجعة أدائها في الفترة السابقة ورفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة عادلة وناجزة.

الصيحة