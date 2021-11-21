مكافحة المخدرات بالبحر الأحمر تضبط كميات كبيرة من “البنقو”





حقّقت إدارة شرطة مكافحة المخدرات بولاية البحر الاحمر، عدداً من الضبطيات الكبيرة، وتمكنت من القبض على أحد أنشط تجار المخدرات.

وبحسب المكتب الصحفي للشرطة، أنه توفرت معلومات للإدارة عن وجود شبكة تنشط في توزيع المخدرات بحاضرة الولاية بورتسودان، وإثر ذلك تم تكوين فريق ميداني للرصد والمتابعة تمكّن من جمع معلومات دقيقة حول موقع تخزين الشبكة لمعروضاتها، ونفذ كميناً محكماً مكّنه من ضبط المتهم وبحوزته (750) رأس من مخدر البنقو داخل شنطة حديد كبيرة وعدد مقدر من البنقو الفلت والمجهز للبيع والتوزيع، وتم اتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته تحت المادة (15/ أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بقسم شرطة ديم موسى توطئة لتقديمه للعدالة.

وفي السياق، وردت معلومات للإدارة تفيد بوجود متهم يقوم بترويج وتوزيع المخدرات بالديوم الجنوبية، وفور ذلك شكّل مدير الإدارة فريقاً ميدانياً لجمع المعلومات، حيث وضع المتهم تحت المراقبة والمتابعة، وبعد تأكد المعلومات ووجود المخدرات بمنزله واستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمت مداهمة منزل المتهم وعثر بداخله على (107) رأس بنقو بجانب كمية من الحشيش اللبناني و(2) سكين تستخدم في القطع ومبلغ (170) ألف جنيه، كما تم العثور داخل عربة المتهم على كمية من مخدر البنقو، وتم اتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته تحت المادة (15/ )أ بقسم شرطة ديم موسى.

ووقف مدير شرطة ولاية البحر الأحمر اللواء شرطة حقوقي أمير عبد المنعم فضل على ضبطيات الإدارة، وأشاد بمنسوبيها والضبطيات النوعية للإدارة، وأكد أن قوات الشرطة المنتشرة في ربوع الولاية تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على أمن وأمان المواطن وحماية مكتسباته ومحاربة الظواهر السالبة ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وستواصل إنجازاتها بتحقيق مزيد من الإنجازات والضبطيات لحماية الوطن والمواطن من كافة المهددات الأمنية.

ووجه مدير شرطة الولاية، إدارة المكافحة بالتنسيق مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة برئاسة شرطة الولاية ومنظمات المجتمع المدني لتكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية بمخاطر المخدرات.

من جانبه، أكد العقيد شرطة أنور علي مصطفى، مواصلة الجهود التي تبذلها إدارته في ملاحقة وتعقب الشبكات الإجرامية التي تمتهن التعامل غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وأوضح أن إدارته شنت حملات واسعة على تجار ومروجي المخدرات ما أسفر عن ضبط عدد مقدر من المعروضات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهمين بها بدائرة الاختصاص.

يذكر أن مدير شرطة الولاية قدم حافزاً مقدراً للقوة المنفذة للضبطية، كما منح جميع منسوبي الإدارة ثناء مدير شرطة الولاية تقديراً للجهود الكبيرة والعظيمة التي يبذلونها في مكافحة ومحاربة انتشار المخدرات بالولاية.

الصيحة