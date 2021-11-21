لجنة الأطباء : استشهاد متظاهر بعد إصابته بالرصاص





أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل متظاهر خلال تظاهرات اليوم.

و قالت اللجنة في بيان الأحد اطلع عليه “باج نيوز” : “ارتقت قبل قليل روح الشهيد:يوسف عبدالحميد، 16 سنة، بعد إصابته برصاص حي في الرأس في #مليونية21نوفمبر بمدينة أمدرمان ، بواسطة مليشيات الانقلابيين متعددة الأسماء والمهام والأشكال”.

و أضافت ” بهذا يرتفع عدد الشهداء المؤكدين من جانبنا منذ الخامس والعشرين من اكتوبر إلى 41 شهيد، وهو الشهيد الأول في مقاومة الاتفاق الانقلابي المداهن المعلن اليوم”.

و تابعت “يوجد عدد كبير من الإصابات بالرصاص الحي وحالة بعضهم حرجة، يجري الآن علاجهم وحصرهم”.

باج نيوز