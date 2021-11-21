شرق دارفور: (17) إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في الولاية





أعلنت وزارة الصحة بولاية شرق دارفور في تقريرها الوبائي اليومي، عن تسجيل (17) حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في الولاية. وأشارت إلى أن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس تتوزّع بين (11) حالة بمدينة الضعين و(4) ببحر العرب.

وبحسب التقرير الوبائي، فإنّ الحالات المُؤكّدة بالعزل المنزلي تبلغ (5) والموجودة بمركز العزل (11)، بينما تم تسجيل حالة تعافٍ واحدة.

وطالبت وزارة الصحة، المواطنين الالتزام بالإرشادات الوقائية والتباعُد الاجتماعي وغسل الأيدي بالماء والصابون، والتبليغ الفوري في حال ظهور أعراض المرض.

الصيحة