بالفيديو .. هذه الأنشطة والأعمال تضررت من انقطاع الإنترنت في السودان





انقطعت خدمة الإنترنت في السودان لفترة طويلة نسبياً، وأثّر هذا الانقطاع على الأعمال العامة والخاصة وتضررت العديد من الأنشطة، وذلك عقب قرارات القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي.



ويعد قطع الإنترنت ليس السابقة الأولى في السودان أو المنطقة بصورة عامة، وقد تأثرت قطاعات واسعة من فئات المجتمع والمؤسسات من هذا الانقطاع، فقد أصبحت الإنترنت هي حياة أخرى لجماهير الشعب السوداني يعبرون من خلالها عن أفكارهم ويتواصلون مع غيرهم ويستخدمونها في أعمالهم التجارية والخدمية.

ويتناول الفيديو المرفق بحسب رصد “كوش نيوز” مجموعة من الأعمال والأنشطة التي تضررت أثناء فترة انقطاع الإنترنت مثل البنوك والخدمات المصرفية وأعمال التسويق الرقمي والتجارية الإلكترونية وغيرها.

وقد شمل الضرر أثناء انقطاع الإنترنت الطرف المقدم للخدمة وكذلك المستفيد منها في آن واحد، ويسعى الجميع بعد عودة الإنترنت لتعويض الخسائر المادية والمعنوية التي تسبب لهم فيها هذا الانقطاع الطويل نسبياً.

الخرطوم (كوش نيوز)